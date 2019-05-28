有句話是這樣說的：魔鬼藏在細節裡！看起來愈不起眼、愈平凡的小地方，卻也常常是最容易出差錯的地方。為此，走了15年「台灣威力循環扇」絲毫不敢懈怠，在2016年遇到危機之際，接手經營的董事長李國清非但沒有被驚人債務嚇跑，反而因為看見循環扇產品的實力和尚未被發揮的潛力，決心陸續投入上億元，就為擦亮台灣威力這塊招牌！接著再經過兩年的反覆調整，緊盯每一個生產線小細節，目前台灣威力這個小小的天花板循環扇、安裝在我們頭頂上、可能你從不曾抬頭看一眼的平凡小物件，已經擁有超過上百個專利設計、行銷到全世界！包含荷蘭、丹麥、比利時、法國、美國、印度、泰國等國家都是威力的客戶，好的產品力更成功吸引了中國經銷商的目光、主動協助在地銷售，讓中國大陸成為全球最大宗的訂單來源！目前台灣威力已經是全世界第一的天花板循環扇品牌、正宗全產品MIT的台灣之光！

台灣威力循環扇堅持「全機在台製產」，從模具製作、射出成型，用心把關每個步驟。

台灣威力擁有模具製造、射出成型的機具，製造天花板循環扇技術，榮獲全世界肯定。

台灣威力循環扇堅持「全機在台製產」，新莊的總廠從模具製作、射出、到最後的組裝完全一條龍服務。

【堅持台灣製造：專利技術、模具機具、自製零件】

「堅持全機台灣製造」說起來容易、實際做起來可是相當困難！無論是從成本面、技術面、銷售面看來都是重重關卡！但是讓董事長李國清堅持下去的理念只有一個：「想要讓全球人都能使用到這個循環扇、想重新讓大家認識天花板循環扇，所以一定要用最好的原料！」李國清也認為台灣的環境其實是擁有得天獨厚的先決條件，包括「專利技術」、「模具機器」、「自製零件」，許多關鍵因素都能讓他有信心堅持在台灣製造，在新莊的總廠從模具製作、射出，到最後的零件組裝，成功了「在台製產一條龍」的堅持！而時間也證明了一切，台灣威力成為台灣第一家擁有「防潮風管接頭」技術的公司，循環扇可以直接替代冷氣出風口，只要接上就可以讓室內每個角落都感受到舒適、體驗到過往不曾有過的感受，同時達到效能與節能。

【感念貴人幫忙 台灣威力行銷全球背後有洋蔥】

當然，能夠一路成就品牌力成為世界第一，除了一路上對於細節的不妥協外，董事長李國清也相當感念一路幫助台灣威力的貴人們，讓他能夠在每一次的危機都迎刃而解！他表示：「特別像是中國大陸能在今天成為全世界最大訂單的來源，就要特別感謝湖南風爽貿易公司孫董事長在剛開始合作時的信任，有他的大力幫助銷售、開拓市場，讓我可以更能夠在當時專心進行研發及改良，提供最好的產品！」李國清認為，也因為湖南風爽貿易公司助上一臂之力，讓台灣威力能夠成功的站上世界舞台、行銷全球！

湖南風爽貿易公司孫董事長給予台灣威力大力的支持，協助外銷市場且講究品質保證，在全球各地深受肯定，銷售成績亮眼。

【循環扇簡單的理念 不簡單的獨特百項專利設計】

看似簡單的循環扇，卻有著最不簡單的品質堅持和品牌信念，從裡到外目前已經超過上百項專利，實力超堅強！而台灣威力也為了延長整體壽命，不惜成本及開發時間，包括馬達也是使用台達電。也因為對於品質的信心，目前為第五代的台灣威力循環扇打出業界唯一的「全機五年保固」，為了就是讓每一個消費者都能夠對產品在使用上無後顧之憂。在使用安裝上，也是非常輕鬆簡單可上手，免工具螺絲設計，簡單取下四個角落的螺絲後、鬆開安全保護卡榫、打開下蓋。想要把扇葉拿下來洗也是輕鬆旋轉母蓋即可，三分鐘就可以搞定全機清洗，真的超好入手！台灣威力循環扇的精選材質，也讓它擁有不易泛黃的好品質，目前深獲國內外各大品牌的青睞，包括知名龍頭連鎖超商已百分百採用台灣威力循環扇；除此之外，政府單位、各級學校、百貨賣場、台灣運輸系統……等等，都指定選用台灣威力循環扇！

台灣威力循環扇擁有超過上百項的專利設計，每一個小細節都要求做到最好，右下圖為台達電DC馬達。

台灣威力DC馬達循環扇超越業界全機保固期長達五年，提供給消費者更好的售後服務。

(中時電子報)