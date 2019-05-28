經常上電視談話節目的張姓整形名醫，被控在去年性侵一名女子，案經檢方起訴後，雖然他否認犯罪，但台北地院根據監視器錄影畫面，證明女子當時酒醉無反抗能力，依乘機性侵罪將張男判囚4年。全案可上訴。

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(中時 )