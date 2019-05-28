整形名醫被控性侵 判囚4年 15:582019/05/28 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 整形名醫被控醉後性侵，判囚4年。（示意圖／達志影像/shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經常上電視談話節目的張姓整形名醫，被控在去年性侵一名女子，案經檢方起訴後，雖然他否認犯罪，但台北地院根據監視器錄影畫面，證明女子當時酒醉無反抗能力，依乘機性侵罪將張男判囚4年。全案可上訴。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時 ) #性侵 #名醫 #女子 #台北 #酒醉 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋朝女子多平胸？這項陋習好殘忍 15:302019/05/25 歷史 南加大校醫性侵亞裔生 被爆有精神病 12:422019/05/25 國際 女子欲跳樓輕生 警消及時救援阻憾事 16:252019/05/25 社會 青樓女子懷孕怎麼辦？下場好悲慘 17:302019/05/26 歷史 魔鬼身材天使臉龐 越南陪酒妹真實身份嚇到警 14:052019/05/26 社會 約炮完討香奈兒包 男拒給挨告性侵 08:542019/05/27 社會 教授控證券男如陳星 法官同情教授仍判罰 09:312019/05/27 社會 某高中特教生猥褻多名女同學 2女遭性侵 17:072019/05/27 社會 特教生伸狼爪 師遭疑延遲通報 04:102019/05/28 地方新聞 台17直播主赴日遭性侵 日警方被爆冷處理吃案 10:182019/05/28 娛樂 社會熱門新聞 24歲女律師當街遭砍10刀亡 死因：長的太正 - 社會 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 國軍漢光演習出包 湖口裝甲旅軍卡撞崗哨15傷 - 社會 這厲害了 道館沙發被撞壞竟成教練偷情鐵證 - 社會 - 中時 太震撼！父母對女大生性羞辱 狂吼：爽嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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