台中市屯區藝文中心暑期藝術營即將開跑，今年以「玩樂藝夏-2019屯藝暑期藝術營」為主題，結合台中市品牌藝文團隊及優質藝文工作者，共同規劃5大類型、7梯次精采的藝術營隊，希望帶給孩子們一個歡樂滿滿的藝文暑假，6月1日開始報名，報名首周(6月1日至6月8日)並可享8折優惠。

屯區藝文中心表示，暑期藝術營自開辦以來，迄今已邁入第九年，每年也吸引許多家長及學童的熱烈參與，今年藝術營邀請包括妙璇舞蹈團、小青蛙劇團、身聲劇場、創造焦點等，以及優質藝文工作者如土星垣創意工作室、大雅童玩館、大鵬老師等共同合作，規劃戲劇演出、創意啟發、身體律動、繪本故事與兒童技藝5大類型、7梯次的藝術營隊，內容涵蓋舞臺劇體驗、手作創意、桌遊學習、打擊樂、舞蹈、雜耍技藝等，課程豐富。

今年更首度加入中外童玩的巡禮與製作，與大雅童玩館合作，讓學員能夠在體驗懷舊氛圍之外，認識台灣400年的童玩歷史，自己動手製作麥芽糖、糖葫蘆、爆米花等童趣零嘴，以及打陀螺、彈珠等童玩競賽，從玩樂中學習先人智慧。

屯區藝文中心表示，今年的暑期藝術營活動期間自7月9日開始，規劃招收平日班7梯次，每梯次招收30人，共210名學員，報名首周(6月1日至6月8日)可享8折優惠，相關課程內容可至台中市屯區藝文中心官方網站或臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )