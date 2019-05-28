台灣每年5月1日至11月30日為防汛期，是雨量最豐沛的梅雨及颱風季節。教育部潘文忠關心防汛工作，今天特別前往基隆市西定國小勘查並呼籲各級學校做好防汛準備工作。

潘文忠除肯定西定國小防汛工作的努力，也向大家說明「離災優於防災，防災更重於救災」的重要性，對於颱風的災害防救工作，各級學校及幼兒園應針對風災豪雨可能帶來的淹水、土石流、坡地崩塌等災害的周邊潛勢狀況嚴加掌握與監測，並提醒各校於防汛期間做好準備。

潘文忠呼籲各級學校，應密切注意中央氣象局或行政院農業委員會水土保持局所發布豪大雨及土石流警戒特報，依實際需求要做好財務安置及人員撤離等預備作業，並加強演練防災自救措施；若確定有撤離需要，則迅速依所擬安全方案辦理。

潘文忠提醒，易淹水學校請防範地下室配電等設備可能遭致淹水情形，切勿將相關設備、器材、物品置放低樓層等易淹水地點，各項教學設備及物品(如教科書、電腦設備)應進行評估調整或重新配置於建築物二樓以上空間，避免不必要的災損。

潘文忠要求，學校內外排水溝渠，應詳加檢查排除淤積使其保持暢通，避免於颱風或豪雨來臨時，發生水流阻塞而倒灌；如有裝設抽水設備，平時應定期檢查是否保持良好堪用狀態，如需檢修請速派員維修至可用狀態。

教育部表示，遇有災害發生時，各級學校及幼兒園對於災害搶救與復原相關工作，應以確保人員安全無虞情況下，主動積極協調應處，掌握校園及師生受災狀況，並適時向地方救災單位、災害應變中心及教育部校安中心提出救援申請與通報，以減低災損，確保校園與師生安全。

(中時 )