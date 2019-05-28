北莫爾斯克拆船廠大火

繼去年浮動船塢沉沒，一台起重機砸到「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov），導致這艘俄羅斯唯一的航母遲遲難以修復後，最近北莫爾斯克（Severomorsk）拆船廠拆解「現代」級（Sovremenny-class）驅逐艦時，又引發大火。

據觀察者網與鳳凰軍事28日報導，北莫爾斯克vmnews網27日說，正在當地拆解的退役「現代」級驅逐艦「轟鳴」號發生火災。當地居民在社群媒體上說，起火的原因是由於廠方在切割艦體時，沒有排除燃油，以致切割機的火花引燃大火，並迅速蔓延到整個船體。

拆船廠附近的目擊者說，發生火災的，似乎是第206號廠房發生火災。從目擊者上傳的影片顯示，現場濃煙滾滾，煙霧在幾公里外都能看見，而消防人員已抵達現場，附近居民也開始疏散。

這是多災多難的俄羅斯造船業近年來第二起重大事故，去年10月30日淩晨，俄羅斯海軍「庫茲涅佐夫海軍上將」號航母在薩福諾沃第82修船廠（SRZ-82）PD-50浮動船塢維修完畢，準備出塢時，PD-50浮動船塢突然沉沒。而船塢沉沒時，一台起重機砸在航母甲板上，不僅留下一個4×5米的大洞，也導致4人受傷。

「轟鳴」號是蘇聯現代級驅逐艦10號艦，建於1984年，原名「指導」號，蘇聯解體後改名為「轟鳴」號，2006年退役，退役之後，艦名由20385型護衛艦繼承，接著它在2019年拆解。而他的兄弟艦，也就是現代級9號艦「暴風」號，則從2006年7月開始大修，經歷13年至今仍未完工。

「現代級」驅逐艦鼎盛時期有14艘，如今俄羅斯海軍旗下只剩4艘。而它們裝備的最著名艦載武器是「白蛉」超音速反艦飛彈，曾被譽為「航母殺手」。

解放軍曾引進4艘「現代級」驅逐艦，近期已對136號「杭州」艦完成現代化改裝升級，配備包括新型感測器、電子戰、區域艦空導彈垂直發射裝置，以及「鷹擊12」超音速反艦導彈在內的一系列自製新型艦載裝備。預料其他3艘同型艦也會改裝。

(中時電子報)