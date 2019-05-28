偶像劇《我們不能是朋友》找來劉以豪、孫其君、郭雪芙、袁艾菲、陳慕、夏若妍、李沛勳主演，今（28）日出席首映記者會，沒想到當中有一場戲孫其君用右勾拳打了劉以豪的左臉，害他臉整個腫起來超過一週，就連導演馮凱都認證「他有走心」。

劉以豪在該劇中面對交往多年而冷感的女友夏若妍，而去偷吃和孫其君交往的郭雪芙，兩對更是有複雜關係，夏若妍和郭雪芙在劇中是大學同學，剛好遇上郭雪芙與孫其君來買她和劉以豪的房子，就這樣展開了兩對關係。

孫其君（左1）在戲中與劉以豪（右1）有場爭執戲，沒想到一個角度沒抓好打到劉以豪，也被導演馮凱認為是因為他看到劉以豪與郭雪芙（左2）床戲走心了。（圖／記者粘耿豪攝）

導演馮凱在開拍前特別叮嚀演員們要入戲，完完全全去當角色中的那個人，甚至在劉以豪與郭雪芙拍床戲時，還把孫其君叫來現場觀看，結果工作人員都盯著孫其君看，沒有看螢幕上男女主角的演出。

隨後劉以豪與孫其君有場爭執戲，孫其君失手右勾拳打劉以豪左臉，導致劉以豪當下立刻送急診，臉腫了一整禮拜，就連導演馮凱看了都嚇到直呼「那拳帶情緒了」。劉以豪形容臉後來腫到一顆高爾夫球大，孫其君則連忙解釋是太投入角色，沒有抓好角度，絕對不是走心拉。

左起李沛勳、袁艾菲、孫其君、郭雪芙、劉以豪、夏若妍、陳慕。（圖／記者粘耿豪攝）

另外袁艾菲也在戲中大展好身材，當時還未婚的她，戲中演出肉食女，以「買可樂」當暗示，吃掉鮮肉陳慕與李沛勳。

(中時電子報)