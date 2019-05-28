日本神奈川縣川崎市28日發生男子隨機殺傷等校車的小學生等人，造成2死16傷慘劇，行凶男子在自戕後遭警逮捕，不久後確認死亡。日學者小崎恭弘認為，這起事件可說是「日本社會安全神話破滅的象徵性事件」，也呼籲家長考量是否接送小孩上下學。

據中央社引據日媒《產經新聞》報導，此案顯示上學兒童再度成為有心人士下手目標，學校雖然努力確保校園安全，但類似事件也難杜絕；如何保護孩童安全，再次成為關注焦點。

報導指出，熟悉兒童安全領域的大阪教育大學教育學系副教授小崎恭弘說，即使在過去的犯罪案例中，像這樣的情況要靠孩童自己保護自身安全，是不可能的事。

雖然自2001年6月的大阪教育大學附屬池田小學的兒童遭殺傷事件等發生後，各校都強化校園安全；地區居民及家長會等，也都增加在小孩上下學路徑的保護作為，但小崎認為，靠這些要保護所有的孩童，其實有難度。

小崎表示，這次隨機殺人事件可說是日本社會安全神話破滅的象徵性事件，「包括由雙親接送在內，我們必須因應這樣的現實狀況」；他指出，在美國等國，即使是小學生，也都由家長接送上下學。

日本SECOM IS研究所主管研究員舟生岳夫說，家長必須要有「孩童周遭環境並非絕對安全」這樣的認知，也希望家長能再一次針對小孩上下學路徑可能發生的危險，和小孩好好討論。他還說，家長也要教導孩子，如果心裡感覺有一點怪怪的，就要盡快離開所在的場所，要教導小孩具體保護自己的方法。

(中時電子報)