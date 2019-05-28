大龍社區建築老舊，由於鋼筋裸露、磁磚剝落、屋頂漏水、天花板崩塌事件頻傳，北市府2011年判定為海砂屋，基於公共安全考量，2015年拆除重建，重建案由市府主導，結合市場、住宅、辦公樓等機能複合設計，預定今年7月竣工，成為台北市第一例海砂屋拆除重建公辦都更成功的案例。

大龍國宅1985年啟用，低樓層是大龍市場，5至12樓則為國宅，有96戶住戶，且不乏中低收入戶或高齡長者。不過，大龍改建案一波三折，市府決定出資重建大龍國宅後，先是因重建經費及安置補償方式喬不攏，住戶不願搬遷，後又因建築設計意見不合，導致拆遷9個月仍未取得建照。

士林工務所主任陳百慶表示，改建工程經多次協調，才在2017年3月1日動工，歷經2年時間、總花費11億3000萬，目前已經在做內外部裝修，預計1樓作為市場，2至5樓開放公家機關進駐，6到13層則為一般住宅，市場預定12月10日開幕，住宅部分則是12月16日開放入住，都在預定期程內。

另外值得注意的是，為了保障住戶安全，新工處將市場、住宅出入口分開，各自獨立使用，除了搭乘的電梯不同，人員出入也有管制。當地里長張艷鴻也說，住戶已經在外流浪3年，都很期待能助新房子。

(中時 )