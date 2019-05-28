台中市辦理包租代管計畫，利用民間空餘屋，作為社會住宅多元供給方式。（盧金足翻攝）

不肖業者疑以不法請領社會住宅包租代管補助金，台中市住宅發展工程處接獲檢舉後已派員至租屋處稽查，查明確實違反契約規定，已撤銷並追回32萬6943元補助費用及罰金。市長盧秀燕28日表示，包租代管政策具有良好立意，偽造文書已觸犯刑法罪，要求都發局全力清查不肖業者，切勿以身試法。

之前即曾傳出有人藉由政府包租代管政策，利用弱勢民眾人頭租屋，拆分租金補助，現在又爆出代管業者疑似偽造文書，詐領社會住宅包租代管補助金，北屯區一棟3層樓的透天厝，建築使用執照只有兩層樓，3樓違建加蓋，總共隔出15間房，但事實上1樓原為5間房，2樓2間房，但卻將2樓陽台又違規隔兩間房，2樓變成4間房，違建的3樓加蓋6間房，總共15間房。

事情爆發是因房東與代管業者發生合約糾紛，驚覺有的是幽靈房客，房東向市府檢舉，兩造簿公堂，扯出管理漏洞。

盧秀燕表示，中央到地方政府全力推動社會住宅包租代管政策，市府媒合包租代管達1000多件，政策立意良善，市府將全力清查申請案件；她強調，投機取巧可能觸法，偽造文書更是刑法罪，嚴正提醒業者切勿以身試法。

都市發展局長黃文彬強調，該案屬集中式住宅，部分空間涉及違章建築，代管業者有偽造文書、詐領補助金等不實申請狀況，將採司法途徑嚇阻不法業者，同時也將盡速補足人力，加強相關稽查作業。

住宅發展處長許由興指出，包租代管案件審查均依中央規定辦理，確認業者所送書件及租約合乎規定，此案業者、房東疑似以不法房屋冒領相關補助，屬於特殊個案，由於已涉及刑法，正由司法機關調查偵辦中。

對於業者內部管理不當及代管不合法房屋，市府查明確實違反計畫契約規定的案件均已撤銷，並向業者追回自簽約起全數已領的公證費用、相關執行費用與代收代付費用，並依契約罰則規定，每件收1萬2000元罰金，合計32萬6943元。

至於，其餘位於合法房屋，但現況與契約位置內容不合的案件，也已限期業者與房東、房客釐清，逾期未改善，將另依契約規定裁罰。

住宅發展處加強查核機制，增加每月派員至租賃地洽詢業者、房東，訪查租屋處現況，依照每月業者提報的新媒合案件加強抽查電訪，查獲異常狀況及違失，除要求業者改進，或依契約規定扣罰外，涉及司法案件，將由政風單位主動移送檢調調查，絕不寬貸。

住宅發展處視第1期試辦計畫所遭遇的問題與經驗，將作為第2期計畫契約訂定的參考，納入相關規範及罰則，並強化督導模式，每月增加不定期實地訪查，了解租屋處現況，並提高電話隨機訪查頻率，保障承租雙方的權益。

(中時 )