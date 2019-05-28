今日下午八里區驚見一具屍體漂浮在龍米路一段處河岸邊，警消趕往現場後，先將屍體拖上岸，初步判斷死者應為男性，但由於身上並無證件，還需進一步釐清身分。

下午2時許警方接獲民眾報案，有具屍體在龍米路一段187號後方河岸載浮載沉，案發地點旁有個小碼頭，停靠數艘船隻，警消人員到場時，屍體已明顯腫脹變形，死者身分則未明，將交由警方進一步調查，釐清死者身分。

(中時 )