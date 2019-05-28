八里河岸驚見無名屍 男子腫脹變形 16:182019/05/28 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日下午八里區驚見一具屍體漂浮在龍米路一段處河岸邊，案發地點旁有個小碼頭，停靠數艘船隻。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日下午八里區驚見一具屍體漂浮在龍米路一段處河岸邊，警消趕往現場後，先將屍體拖上岸，初步判斷死者應為男性，但由於身上並無證件，還需進一步釐清身分。 下午2時許警方接獲民眾報案，有具屍體在龍米路一段187號後方河岸載浮載沉，案發地點旁有個小碼頭，停靠數艘船隻，警消人員到場時，屍體已明顯腫脹變形，死者身分則未明，將交由警方進一步調查，釐清死者身分。 (中時 ) #屍體 #身分 #死者 #河岸 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 開放同婚登記首日 同志伴侶秀身分證激動：我們結婚了 10:592019/05/24 生活 同婚登記首日 竹市6對預約登記 首對完成手續 11:032019/05/24 生活 女子欲跳樓輕生 警消及時救援阻憾事 16:252019/05/25 社會 神明廳起火 19歲媽媽抱嬰雙亡 04:102019/05/26 地方新聞 通緝犯裝綁鞋帶拔腿逃 警百米衝刺跳草叢逮人 13:262019/05/26 社會 疑視線死角 女騎士命喪砂石車輪下 13:392019/05/27 社會 明年就退伍 志願役男不想回去當兵坐8樓窗 16:462019/05/27 社會 郭董為軍公教發聲 賴岳謙：請承諾恢復年金 22:132019/05/27 政治 范冰冰婚戒疑曝光 深夜手摸帥男胸網肉搜身分 14:092019/05/28 娛樂 社會熱門新聞 人妻欲斷婚外情 卻收吻乳照報復 - 社會 24歲女律師當街遭砍10刀亡 死因：長的太正 - 社會 這厲害了 道館沙發被撞壞竟成教練偷情鐵證 - 社會 - 中時 國軍漢光演習出包 湖口裝甲旅軍卡撞崗哨15傷 - 社會 太震撼！父母對女大生性羞辱 狂吼：爽嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。