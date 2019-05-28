對於前AIT處長包道格到高雄訪高雄市長韓國瑜，希望台灣不要當意外製造者，指的是藍綠在2020年總統選舉，桃園市長鄭文燦對此表示，他在3月份到美國訪問的時候，也有在座談會遇到包道格前處長，對他們所提的問題，就是希望兩岸的發展讓和平對話成為唯一的選項。

鄭文燦表示，戰爭不是我們的選項，台灣在維護現狀上的努力是非常用心的，目前現狀的破壞跟威脅是來自對岸。

另外，中美貿易戰部分，鄭文燦表示，桃園市有成立台商回流專案小組，每一個案源進來以後，從土地選擇到證照的取得，我們都全程陪伴，我們也跟中央經濟部成立這樣的平台，包括用水、用電跟其他的協助事項。

鄭文燦表示，目前台商回流還有一個型態就是，擴大在母廠的生產能量，包括生產線，或高階產品回流，或是在台灣設置研發中心，尤其桃園是電子產業重鎮，回流的現象是很明顯的，很多台灣的產能正在不斷提高，希望未來在產業園區的開發，中央能把流程簡化，原本要4年完成的，希望能簡化到2年到2年半完成。

(中時 )