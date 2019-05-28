民進黨明天召開中執會，這兩天有跟蔡英文總統及前行政院長賴清德見過面？民進黨主席卓榮泰表示，「都有」，但兩人並沒有碰面。

對於這幾天已分別與蔡賴兩人見面；卓榮泰說，目前都在尋求最大共識，意思都有充分表達；兩人並沒有碰面，這兩天總統都很忙的，他們也不敢在總統公務行程跟總統碰面，演習優先。

被問到總統對於賴清德提的「新方案」有什麼看法？他說，這要總統自己說。

對於賴的「新方案」，總統是高興還是不高興？卓說，大家都希望趕快把這件事情定下來，這是沒有錯，任何一方也包括民間希望，都希望趕快把時間定下來，」我們也是朝這方向努力」。

對於賴清德提出的「新方案」，蔡陣營有任何想法跟看法？卓說，任何人提出意見來，都是很寶貴，在這個時間，但他沒有辦法替雙方傳任何的消息。

被問到如果蔡英文陣營的案子過也可嗎？但過了會不會認為改遊戲規則會不太好？他說，「我沒有做任何心理先有的打算，我認為明天一定要有一個方法出來。」

不論用哪個方法？他說，一個大家認為可以接受的方法。

至於賴陣營態度是否有軟化，可否接受不談贏的策略用別的策略也可？他說，他的有提過了；就算一個折衷或變形都可以。

蔡陣營是否有可能在他們目前提的方案中再折衷？他說，這要看總統跟幕僚是否在這二十幾個鐘頭當中努力，目前還是一直在努力，不是堅持或不堅持。

(中時 )