想知道曖昧對象到底喜不喜歡你，其實從聊天方式可以略知一二，專家指出，喜歡一個人的眼神藏不住愛意，可以從12星座與你聊天的方式找出喜歡你的「證據」。

一個人和你聊天的態度和語氣，可以推斷出對你是否有感情，根據《星座好朋友》網站分析，12星座喜歡你時會不經意流露出下列這些「愛的痕跡」

1. 牡羊座：慢半拍

個性直接坦率的牡羊座，跟朋友聊天時總是秒回，想說什麼會直接說，但當他遇到自己喜歡的人，個性會大反差，顧慮的事情會比較多，連跟喜歡的人聊天都會慢半拍。

2. 金牛座：訊息秒回

人緣極佳的金牛座隨時都有許多人想和他聊天，若無論什麼時段發訊息給他，他都能秒回，那麼他對你絕對有意思。

3. 雙子座：談話幽默

鬼靈精怪的雙子，在跟喜歡的人聊天時，講話方式會比平常更有趣，因為他們的興趣就是把自己喜歡的人逗笑。

4. 巨蟹座：語氣曖昧

溫柔又細膩的巨蟹，在和自己喜歡的人聊天時，語氣會變得比較曖昧，再加上非常明顯的關心，比起平常顯得更主動。

5. 獅子座：無厘頭

平常霸氣的獅子，在面對自己喜歡的人時，會變得很小心翼翼、變得特別乖，希望自己在喜歡的人面前是最不一樣的存在，因此總是會回覆一些比較無厘頭的話。

6. 處女座：主動聊天

處女通常不太會主動找人聊天，但如果是自己很在意的人，處女座會主動靠近，所以當他主動找你聊天，那麼他對你一定有意思。

7. 天秤座：與眾不同

天秤和同性異性都很聊得來，由於天秤和異性之間的界限不是很明確，但是當他對你與對其他異性不太一樣時，就代表喜歡你。

8. 天蠍座：主動關心

天蠍一般不太愛聊天，連在社交軟體上也是高冷的存在，當天蠍主動關心起你時，絕對是喜歡你的。

9. 射手座：熱線我和你

射手雖然對誰都可以曖昧，但可以確定的是，面對喜歡的人，他會隨時都想跟你熱線。

10. 摩羯座：找話題跟你聊

摩羯可以說是12星座裡最不喜歡主動找人聊天的，因為他們認為很傷腦，但如果遇到自己喜歡的人，摩羯絕對會主動出擊，甚至找話題跟你聊。

11. 水瓶座：願意為你花時間

水瓶座注重私人空間，除非真的有事，通常不太會隨便找人聊天，如果水瓶願意花很長的時間和你聊天，表示他是喜歡你的。

12. 雙魚座：已讀卻很慢才回

雙魚對待每個人都很友善，但面對自己喜歡的人卻非常害羞，就算想和對方講話也會憋半天，如果雙魚總是顯示正在輸入，訊息卻一直沒有發過來，那麼基本上你應該是他喜歡的人。

(中時電子報)