民進黨明天召開中執會，民進黨主席卓榮泰備受壓力，在中執會前夕跑到行政院做了這兩件事。

最近焦頭爛額的卓榮泰，下午被記者在行政院郵局被記者撞個正著，被問到最近是不是好痛苦、有壓力？他說，「不會啊，剛剛才來剪頭髮。」至於來郵局做啥？他說，「繳貸款。」

此外，被明天還會有新提案嗎？卓說，「我不敢說，中執委隨時都可以提案，臨時動議都可以提」；至於要有什麼贏的策略， 「就算一個折衷或變形都可以」。

被問到明天一定會有共識嗎？卓，「我們一直往這方面努力，我也期待會；還有24小時時間可以努力。」

明天兩個案子，其中一個過的機率高不高？卓表示，「我希望明天一定要過，一個很確定的時程跟社會清楚論述。」

賴清德的方法會拿來會中討論嗎？他說，目前賴的方法是沒有成案，沒有案就不會拿來討論，目前也沒有再針對這方面做實質內容協調；還是在考慮「如何贏」，但策略有很多種，這是其中之一。

(中時 )