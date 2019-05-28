新竹市消防局同仁向身障者說明住警器安裝方式。（徐養齡攝）

新竹市老舊房屋密度高，住宅火警一旦發生，容易釀成嚴重傷亡，凸顯出安裝住宅用火災警報器（住警器）的重要性。消防局統計近年大小火警中，住警器成功幫助9人逃生，今年全市已完成4年6萬顆安裝目標，再募得1萬5000顆，免費補助市民每戶1顆，讓防災維護零死角。

住警器到底有多重要？新竹市消防局局長李世恭回顧，新香街一處老舊民宅，今年4月間突然電線走火，家中又無人在家，火勢在易燃物助長下逐漸擴大，幸好住警器警鈴大作，驚動隔壁大樓警衛，通報消防隊前來滅火，才未讓災害擴大。

另起驚悚的火警發生在東大路三段，屋主因煮菜忘了關火，火勢在廚房猛烈燃燒，屋內也迅速瀰漫濃煙，住警器即時偵測到煙霧發出警報，讓屋主一家順利逃出，事後慶幸有住警器「看家」，否則後果不堪設想。

副市長沈慧虹28日宣布新竹市4年6萬顆住警器安裝目標達標，截至本月，共安裝超過5萬2000戶，據消防署今年第1季住警器推廣計畫執行成果統計，全台安裝比例僅6成7，竹市安裝比例目前已突破8成7，年底前將達100％。

消防局並結合社會處身心福利服務中心，針對1萬6778戶身心障礙者推出居家訪視裝設住警器服務，符合補助資格者，居家範圍內各空間均可全面補助裝設（一般條件每戶補助1顆），大幅提升身障者居家安全。

(中時 )