有別於SBL超級籃球聯賽，中華職籃大聯盟(CBL)今日對外召開說明會，昔日中華隊國手、秘書長唐旭鴻表示，目前已有包含台銀、台啤與金酒確定改打職籃，裕隆、富邦和璞園還在考量中，11月2日台北市和平籃球館正式開打。

唐旭鴻說，CBL在去年8月開始籌備規劃，由前立委高志鵬發起，主要目標是「做出改變，創造台灣籃球更大價值」，現已規劃好的場館分別是台北和平、新北新莊、台中台體大體育館以及高雄巨蛋，31日將會確認最後有幾隊參賽。

負責賽務與裁判的陽和平表示，賽務方面規劃6隊打8個循環，共計120場比賽，11月2日開幕戰安排在和平籃球館，每周四、五各打1場，六、日各打兩場。裁判方面將邀請在NBA執法多年的資深裁判來台指導、傳授經驗和培訓，然後再挑選新的裁判加入，3-5個專職裁判，10-12個兼職裁判。

職籃行銷總監黃力平說，SBL打了這麼多年，至今還是沒有看到球迷成長，甚至還流失不少，CBL成立最主要的目的就是把球迷找回來，讓他們看到真正想要看到的比賽，聯盟同時也會針對網路、球團、球迷進行行銷，共創價值永續經營。

球員制度方面，各隊註冊以15人為限(13名本土、2名洋將)，洋將月薪上限3萬美元，華裔球員每隊限登錄1人，而且還會開選秀會。

唐旭鴻表示，體育署明天將開賦稅減免條例公聽會，如果這個條例能過的話，未來球團將可減少將近4成的支出，這對於球團是絕對的利多消息，希望體育署與立委們能全力支持。

對於CBL與中華籃協的未來關係，唐旭鴻說，中華隊組訓仍會以籃協為主，CBL會全力配合。

CBL信誓旦旦會在11月2日開打，然而那時候碰到亞洲盃資格賽開打，中華隊屆時將會進行組訓，最好的球員都不在，CBL能如期開打嗎？

(中時電子報)