國內新增1例在國內感染麻疹的確診病例，感染源有待釐清，可能在出入人潮密集的公共場所，遭到症狀不明顯人士感染，不過，新增個案也在可傳染期到過熱門賣場「IKEA」（敦北店），複製當時被感染的途徑。

疾管署今（28）日公布新確診1例國內感染麻疹病例，個案住在北部的20多歲男性，5月21日起陸續出現發燒至39度、伴隨喉嚨痛及腹瀉症狀，5月25日軀幹、四肢出疹，就醫通報而檢驗確診，由於個案近期無國外旅遊史，研判可能於國內遭症狀不明顯者感染。

疾管署防疫醫師林詠青表示，初步掌握個案的同住家人及職場接觸者共有9人，其他接觸者持續追蹤中，由於個案5月22日在可傳染期間曾經搭乘捷運，出入便利商店、IKEA賣場與賣場後巷的大腸麵線店等公共場所，同日期出入相關場所的民眾也要注意自身健康。

今年以來，國內累計95例麻疹確定病例，64例為國內感染、其中45例為接觸者，31例為境外移入病例、其中27例為本國籍民眾，感染國家為泰國10例最多，越南8例居次、菲律賓6例排名第3。

95例確診病例又以20至39歲最多，占有77％，因此1981年後出生的成人如有計畫前往麻疹流行地區，出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗，降低被感染的風險。

(中時 )