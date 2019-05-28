楊鎮浯縣長陪同副統裁官警政署主任秘書鍾國文（中）等人視察避難情況。（李金生攝）

金城鎮仍有民眾照樣上街，警方趕緊將他帶到樹叢藏身。（李金生攝）

警方隨即再將趴趴走的民眾帶人縣府內「避難」。（李金生攝）

金門憲兵隊在縣府門口駐點，管制人車疏散往來。（李金生攝）

縣警察局長張國雄（左二）稱讚民眾做得好，縣長楊鎮浯（中）和金城鎮長李誠智（左三）也笑得好開心。（李金生攝）

金門地區軍民聯合防空「萬安42號」演習今（28）日下午登場，雖然演習視同作戰，縣府事先也大力宣導，但金城鎮仍有民眾不當一回事，照樣上街趴趴走。倒是大陸遊客配合疏散避難，連主辦單位縣警局都說「讚！」

金門「小三通」即將迎來第2000萬名旅客，昨起展開系列慶祝活動，今天仍有數百位陸客登島旅遊，縣警局保安科事先即協同電動車租賃行和民宿業者進行宣導，並在今天下午1時30分至2時演習期間，出動金城、金湖分局警力和義警引導就近疏散進入公共場所避難。

「戰地」金門的民眾也全力配合，在模擬飛彈（機）來襲，全島防空警報大作的狀況下，全面實施交通管制，警、憲及協勤民力指引人、車疏散避難，出現道路難得淨空的畫面。

但仍有民眾「抽空」亂跑，就在全島行政最高機關所在，金門憲兵隊派遣管制哨駐點的縣府路口，發現1位民眾不怕罰3萬照樣上街，讓軍警人員見狀都嚇了一大跳。

由於當時縣長楊鎮浯正與金防部副指揮官古勝文、縣警局長張國雄陪同副統裁官警政署主任秘書鍾國文等人，進入縣府對面的工務局地下室視察避難情況，警方趕緊將他先帶往樹叢藏身，隨即再轉往縣府內「避難」。

但演習結果瑕不掩瑜，副總裁官鍾國文在陸續視察金城國中、工務局和金城鎮公所避難實況後，仍稱讚「這是一次很成功的演習」，肯定在各單位分工配合下，無論防情傳遞、警報發放、交通管制及人車疏散避難、災民救濟分站開設等演練都做得很切實，還代表統裁部頒發加菜金，慰勉參與演習單位的辛勞。

(中時 )