立法院28日進行中央選舉委員會主委被提名人李進勇的人事同意權投票，開票時國民黨立委展開水球攻勢，丟向院長蘇嘉全及開票工作人員。（姚志平攝）

院長蘇嘉全（左）在民進黨立委施義芳（右）幫忙擋水球下繼續宣布開票結果。（姚志平攝）

國民黨立委在議場大喊民進黨作弊選舉無效。（姚志平攝）

李進勇人事同意權案投票 國會上演全武行

立法院28日院會針對中選會主委李進勇的人事案進行表決，儘管在野黨國民黨強力阻撓，一早先破壞圈票處、搶走票匭，下午更在開票時丟水球阻撓，仍擋不住民進黨的多數優勢，李進勇順利在民進黨支持下過關，成為中選會主委。

民進黨政府提名該黨籍人士李進勇出任中選會主委，儘管李在被提名後已退黨，仍引發外界質疑辦理選務能否中立之問題，國民黨強力反對，但因為只有34席立委，表決時不足以阻攔，因此上午企圖阻止投票，但民進黨籍立法院長蘇嘉全強硬以對，延長投票時間到下午4點。

等到下午將開票之際，國民黨立委紛紛高舉寫著「護航李進勇，可恥民進黨」、「霸投李進勇」、「鴨霸政府」、「民主作弊黨，執政小偷黨」的手板，並痛斥今天的投票是非法的，要去監察院法院告發，「立法院甚麼時候投票需要偷偷摸摸的開票？」，但蘇嘉全不為所動，持續開票。

開票過程中，藍委往開票處丟水球企圖阻攔，卻被綠委持「手板」擋下，蘇嘉全還表示，這邊是立法院、國會，實況轉播請大家不要丟水球，互相爭吵，維持現場秩序，並特別點名國民黨立委廖國棟不要丟水球，最後李進勇獲得65張同意票，不同意2張，無效票3張，順利出任中選會主委。國民黨立委憤怒的高呼「民進黨做票」「投票無效」「民主做票黨」「民主作弊黨」「院長下台」，但終因人數劣勢，無力阻攔。

(中時電子報)