縣議員黃月娥透過翻譯機了解客語質詢內容。（何冠嫻攝）

苗栗縣議會為全國第一個通行客語的議會。（何冠嫻攝）

行政院客家委員會在苗栗試辦為期1周的同步口譯服務，28日苗栗縣議會獲頒「客語友善環境形象識別標誌」，成為全國第一個通行客語的議會，苗栗力行客語文化推廣，成功營造客語友善環境，為台灣文化發展重要的里程碑。

客委會指出，依客家基本法規定，應保障人民以客語使用公共服務權利，且召開之聽證、公聽會、說明會等會議以客語進行，並提供口譯服務。其中苗栗縣客家人口達64.3％，依《客家基本法》規定，以客語為主要通行語，日前獲苗栗縣議會議長鍾東錦及議員們的支持，在苗栗縣議會試辦客華語同步口譯服務。

苗栗縣議會率全國之先，成為全國第一個通行客語的議會，營造客語友善環境。鍾東錦說，38席議員中有22席是客家籍，同步翻譯能讓其他聽不懂客語的議員了解議會內容，並讚口譯老師翻譯到位。口譯老師葉定華擁有有16年的客語、閩南語的口譯資歷，還曾擔任總統大選辯論會口譯人員，經驗相當豐富。他強調，對於翻譯工作，平時自主訓練相當重要，會先做功課熟悉地名、官員名字、專有名詞等基本功課，以隨時翻譯適當詞彙。

28日客委會主委李永得頒贈「客語友善環境形象識別標誌」，讓客語重返公共領域。李永得表示，語言的學習，「講比學更重要」，而苗栗縣政府推動客語及客家文化不遺餘力，盼能其他客家縣市、鄉鎮跟進。他說，今年客委會將提供苗栗縣議會客華語口譯服務的人力、設備等，未來也將全額補助相關經費。

(中時 )