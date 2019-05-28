新竹市新興里第三鄰長許俊龍住處廚房28日發生氣爆，流理台被炸壞。（徐養齡翻攝）

新竹市西大路135巷1棟民宅女屋主，28日中午要點火煮菜時，瓦斯爐突然發生氣爆，廚房流理台及器具被炸散，瞬間火花還將女屋主1段頭髮燒焦，幸好沒造成人員傷亡，屋主懷疑是附近建案壓壞管線所致，新竹瓦管處則到場檢漏，做進一步釐清。

受災戶新興里第3鄰長許俊龍表示，太太中午回家到廚房煮菜，開啟瓦斯爐時，突然「碰」一聲巨響，廚房內的流裡器具、玻璃被炸開，天花板也破了1個大洞，太太本能性轉身閃躲，一頭長髮被瞬間火光燒焦一大片，整個人被嚇壞了。

許俊龍說，瓦管處人員初步確認，屋內瓦斯沒有漏氣現象，但究竟為何突然氣爆？目前原因尚未釐清，有可能是因道路施工，壓壞館斯管線，造成瓦斯灌到排水溝，進到流理台排水管，才導致點火時氣爆。

新興里第三鄰長許俊龍住處廚房28日發生氣爆，流理台被炸壞。（徐養齡翻攝）

受災戶懷疑是管線被壓壞導致瓦斯外洩。（徐養齡翻攝）

他說，凌晨就有民眾聞到瓦斯味，聯絡瓦斯公司派人開挖檢漏，發現1處漏氣點，經修復回填路面，本來預定昨天要再來做確認，不料工程人員還沒到就發生爆炸，損失粗估為流理台裝潢費用90萬元。

此氣爆案引起在地人恐慌，新興里第3鄰近20戶住戶，下午被通知暫時不要開燈、開瓦斯，直到瓦管處確認沒有漏氣才恢復正常使用，議長許修睿接獲陳情，要求相關單位協助受災戶清理善後，並徹底了解事發始末。

新竹瓦管處表示，瓦斯雖有易燃、易爆特性，除非積存在室內密閉空間的濃度夠高，才可能造成閃燃或氣爆，一般管線破裂產生漏氣，也容易散入大氣中，屋內殘餘濃度只要稍有流通，應不致於產生爆炸，但仍要做進一步調查釐清，若是瓦管處的疏失，會負起賠償責任。

新竹瓦管處到場開挖檢漏。（徐養齡翻攝）

瓦管處表示，前天確實有在該地進行點修案，工程人員回報有漏氣的地方皆已完成檢漏，昨在氣爆案發生後，再次派員到場重測屋內外濃度，確認沒有爆炸閃燃疑慮。

(中時 )