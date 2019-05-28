高雄市長辦公室遭前朝入侵一事曝光，綠營發動名嘴、民代狂轟韓市府藉此轉移桃色糾紛焦點；韓國瑜28日下午受訪強調，昨天是高雄地檢署開偵查庭，案件才曝光，「我們怎可能影響雄檢辦案？」且去年選舉他「每個細胞都被X光檢查過了」，不當的聯想、抹黑真的沒必要。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉炮轟韓國瑜藉辦公室遭侵入，轉移先前錄影帶風波，前高雄市府祕書處長陳瓊華則批評韓市府消費前朝，更有綠營議員爆料，韓國瑜每晚行程跑完，「就會有其他的車子把他接走」，暗示韓夜間行蹤成謎。

韓國瑜面對這些傳言鄭重澄清，這件入侵案發生後，他都沒有對外透露，直到昨天高雄地檢署開偵查庭，事情才曝光，「我們怎麼可能影響雄檢辦案？」哪有什麼轉移焦點？這些想法不需要這麼負面。

韓也駁斥消費前朝，指他上任第一天就說歷任市府對高市建設都有幫助，任何挑戰他會一肩扛，「倒是建議這位陳前處長，包括吳姓嫌犯為什麼有市長室鑰匙，這個都沒查出來，還要我們講嗎？」

他強調，不僅高雄地檢署辦案他不能影響，北檢昨晚也發聲明說根本沒有查扣的錄影帶，一切已經很清楚了，公權力機關的聲明他都尊重，外界其他不當的聯想沒有必要，尤其是綠營一直不斷抹黑，「透過去年選舉，我被X光每個細胞都檢查過了，我心理面有數啦！」

至於綠營市議員爆料，韓國瑜大笑表示，不曉得議員是不是有派人跟蹤他，如果有的話，建議這個人不妨直接上他的車子看一看，看他住哪裡、吃什麼東西，「歡迎議員跟著我生活24小時看看」。

(中時 )