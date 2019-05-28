「百博集團」佯稱以投資海外虛擬博弈遊戲事業，誆稱只要投資1000元到35萬不等，每月保證獲利最高70％，就是每月投資1000元，可獲利700元，吸金近億元。台北地檢署今年4月聲押該集團總監余建宏、幹部陳嘉穗、吳承桓3名「8年級生」後，為了清查金流，認為3人仍有羈押必要，今向台北地院聲請3人延押2個月。法院本周內將裁定3人是否延押。

檢調接報，指百博集團對外招攬民眾投資，宣稱該集團有多項投資，並以海外博奕遊戲為主，只要每單位投資新台幣1000元至35萬元不等金額，可依投資金額獲得鑽石、金、銀、銅等不同級別，每個月獲利高達60至70％。

檢調發現，依據百博集團官網資料，該集團會員人數3萬4000多人，實際投資人數有1萬6000多人，估計百博集團自2017年10月開始至今吸金數千萬元，被害人從南到北都有，約有2400多人，還有補習班老師上當受騙。

據了解，不少投資人去年向檢調檢舉，指稱他們2017年底開始投資，一開始每投資1000元，每個月都領700元，讓他們加碼投資，去年初百博說擴大規模、改成新投資模式，單筆金額5萬元，投資報酬率從60％下降到50％，4月過後投資人一毛錢也領不到了，才驚覺上當受騙。

投資人控稱，百博員工騙說銀行每天提領上限200萬元，因此約他們在咖啡廳面交發放紅利現金，沒留下任何憑證。

今年4月1日，台北地檢署指揮新竹市調查處、北市警大安分局兵分12路搜索，兵分12路約談集團總監余建宏等9人，發現9人都是「8年級生」。檢察官訊後，2日凌晨以有串證之虞，向法院聲請余、陳、吳3人羈押禁見獲准，其餘6人各以10萬至20萬元交保。4月25日，檢調再展開第2波偵辦行動，搜索4處地點，並約談3人到案。

由於余建宏3人的羈押期限至6月2日為止，檢方認為全案仍有共犯、證人未到案，為釐清金流及案情細節，3人羈押理由仍存在，因此向法院聲請延押余建宏3人。B

(中時 )