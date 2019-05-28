前新北市長朱立倫28日拜會台南市議會，議長郭信良吐苦水說，賴清德擔任市長時，議會是市府的「議事局」，還抱怨現任市長黃偉哲當選之後4個月，才首度次踏進他的辦公室。朱立倫笑答，「你們的市長比較好過」，還強調與新北市議長熟到經常借用他辦公室的廁所。

黃偉哲回應指出，歡迎國民黨其他總統參選人多來台南走走看看，無論郭台銘或韓國瑜，「我相信他們可以感受台南的溫暖，也相信他們不會刻意來台南挑撥府會關係」。

朱立倫在前政務委員高思博的陪同下拜會郭信良，雙方相談甚歡。郭信良表示，他受到黨內派系打壓，不得已脫黨參選議長。選上議長後，以擔任全民議長自我期許。對內，對各黨派議員一視同仁；對市府，他也是全台第一個議長主動先拜會市長，但黃偉哲上任4個月之後才第1次踏進他的辦公室，跟他吃1碗麵。

郭信良還說，市府「網軍治國」，市長辦公室人員對議員批評市政，就在網路發動攻擊，不尊重議員的發言質詢。不過，黃偉哲後來有在議會公開道歉，他也正努力改善府會關係。

朱立倫聞言大呼「不可思議、怎麼可能」，還分享他在桃園縣、新北市主政時，經常與議長、議員呷飯博感情，不僅每位議員的家都去過，因為這是最基本的府會尊重，他還經常拜會議長，「熟到常用到議長辦公室廁所」。

郭信良也針對台南捷運請教朱立倫的看法，朱立倫認為，淡海輕軌興建工期才3年半，但聽郭議長說台南捷運需要11年的時間，他認為時間太長，建議市府捷運工程處應該多方交流，再思考改進。

(中時 )