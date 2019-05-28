為促進地方發展，台中市政府計畫將大里區第二公墓開闢為公園綠地，去年5月公告遷葬，但至今仍有約200門墳墓還沒完成遷葬，民政局長吳世瑋指出，因公墓內有約50門超過50年且無人祭拜的墳墓，依《文資法》規定須評估是否具保存價值。

位於大里區樹王里內的第二公墓原本有上千門墳墓，多年前中投公路開闢時因從公墓中間畫過，之後約剩下250門墳墓，市議員張滄沂指出，第二公墓周邊緊鄰人口密集區，再加上鄰近的旱溪整頓後景觀大幅改善，地方多次陳情要求遷葬，得以帶動周邊發展。

張滄沂說，去年市府公告遷葬後，至今只有40多門墳墓完成遷葬，公墓內仍有約200門墳墓，民眾質疑進度遲緩，希望加速推動。

吳世瑋表示，只要超過50年、且無後人祭拜的墳墓，依《文資法》規定須由文資處評估是否有保存價值，日前民政局已委請文資單位到場會勘，大約2周內結果將出爐，目前了解，這50門墳墓應無較特殊的情況，民政局收到評估報告後將於2個月內報內政部、接續遷葬事宜，汁後將交由建設局進行綠美化。

(中時 )