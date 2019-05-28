對於6月1日在凱道前將舉辦「挺韓大會」，黃暐瀚指出，人數有沒有可能破10萬人或30萬人？有些人覺得怎麼可能？有300人就不錯了，黃暐瀚笑說，這位網友可能不喜歡韓國瑜。

黃暐瀚以自身記者經驗談凱道前人數怎麼計算，他指出，從公園路外交部前面起算，如果人潮滿溢到景福門、長榮大樓，人數就是10萬；如果人潮再擠到立法院、愛國西路，人潮就是30萬。

至於是否韓國瑜動員？或是有人出錢？黃暐瀚秀出某一群組的對話，上面寫：南部地區6月1日要到府前的朋友，坐遊覽車，每人交800元，含兩餐，跟陳小姐聯絡。

黃暐瀚也當場Call out旅行業者陳小姐，真的有人交錢要去凱道？陳小姐表示：有，因為挺韓國瑜，韓很令人感動。

陳小姐也證實，這些錢都是韓粉自己出錢的，包括文山伯也是自己出800元，至昨晚已經有10輛遊覽車要去台北。等6月1日以後，還要再處理622那一場。

陳小姐也強調，有人打電話來問說去參加這場是不是不要錢？陳小姐回應沒有沒有，要自己出錢！

黃暐瀚強調，6月1日如果超過10萬人，國民黨初選就結束了！

韓始終如一！ 全台軍公教揪團6/1凱道力挺

(中時電子報)