黃暐瀚28日在《POP撞新聞》質疑，高雄市政府過去的攝影官潛入韓國瑜在「四維行政中心」的辦公室（韓國瑜嗣後把市長辦公室遷到鳳山行政中心），這件事感覺上怪怪的。

黃暐瀚引用《中國時報》報導指出，這位前朝攝影官吳建鴻，在短短39天內總共進入韓國瑜辦公室5次，分別是：

（一）2018年12月25日晚間21：53～22：03，當天是韓國瑜就職日。

（二）2018年12月31日晚間21：31～21：41。

（三）2019年1月6日晚間18：44～18：55。

（四）2019年1月24日晚間22：40～23：12。

（五）2019年2月1日晚間22：59被發現。當天是春節連假首日。

黃暐瀚提出質疑，認為這件事「怪怪的」：（一）吳建鴻為何有市長室鑰匙？（二）為何要去市長室？（三）為何要去5次？

黃暐瀚指出，有媒體認為這只是竊案，「竊案」這種說法跟美國《水門案》一剛開始的說法一樣，當時美國總統尼克森也說《水門案》是一般竊案。不過黃暐瀚強調，一切還是靜待警方的調查結果。

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(中時電子報)