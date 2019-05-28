藝人在攝影棚內為胡瓜慶生。（衛視中文台）

瑪麗亞等藝人在攝影棚內為胡瓜慶生。（衛視中文台）

胡瓜將過60歲生日，28日提前在衛視中文台《歡樂智多星》攝影棚慶生，胡瓜說，他一年前曾跟前妻秀秀提到，30年前兩人正在打拚時曾合買一支80萬元的伯爵白金懷錶，他非常喜歡，因此說了「不然把那支錶當生日禮物還我吧」，當時秀秀笑了一下，沒想到日前果然送回送當生日禮物，他在媒體面前大方感謝前妻秀秀跟老婆丁柔安，「謝謝柔安的體諒、秀秀的容忍，非常感謝這兩個女人，帶給我很多快樂與回憶」。

胡瓜說，自己與前妻秀秀其實都有保持聯繫，常常一起聚餐。秀秀知道胡瓜不愛慶生，但今年是胡瓜60歲生日，她力勸胡瓜一定要好好慶祝一下，還特地問了一下胡瓜要什麼生日禮物，讓他想起約一年前有跟秀秀提到，30年前兩人創業時一起買入的一只當時價值80萬的伯爵白金懷錶，兩人離婚後就由秀秀帶走，日前收到秀秀送來的禮物，一打開果然就是那只懷錶，讓他好感動。

而妻子丁柔安則是年年都會幫胡瓜慶生，想盡辦法要給他驚喜。讓胡瓜印象深刻的是，有一年丁柔安約胡瓜一起看電影度過，結果到電影院燈光一打開，整個廳裡面都是親朋好友，一起幫他慶生。胡瓜感性表示，丁柔安的體諒加上秀秀的容忍，非常感謝這兩個女人在他人生60年帶給他很多快樂與回憶。

被問60歲生日要如何過，胡瓜表示，最近都在慶生，目前已經吃了6、7個蛋糕。至於女兒小禎則是幫爸爸籌辦了60歲壽宴，胡瓜笑說小禎還特地找了兒子安安合辦，沒想到安安卻說沒錢，胡瓜一聽笑笑地傳簡訊給小禎：「你們盡能力辦，你們辦得好跟壞其實沒有關係，只是會影響日後的仕途而已。」小禎還開玩笑回說會去貸款來辦。至於最後成效如何，胡瓜笑說壽宴氣氛很好，親朋好友們一路玩到11點，讓他很是開心。

至於徒弟會送什麼，胡瓜笑說：「還沒到真正的6月4號嘛！你們不要逼他們嘛！」瑪麗亞一聽趕緊表示大家已經在群組討論了，攝影棚內頓時又是笑聲四起。

福斯傳媒特地準備了有著大大60，加上滿是金幣，象徵金「幣」輝煌、財源滾滾，祝福胡瓜人生再「金」彩60年！而製作這個兩層高精美蛋糕的林小姐，恰好是胡瓜超過20年的忠實粉絲，家裡還有胡瓜上各影劇版的新聞剪貼簿。為了幫偶像胡瓜製作60歲生日蛋糕，蛋糕上的花都是用豆沙泥一瓣一瓣擠上去的，完全走健康路線，整個製作整整花了她三天的時間，到凌晨5點才完成。胡瓜聽完整個製作心意後相當感動，笑說：「希望節目再做60年！」

胡瓜表示自己人生邁入一甲子了，也工作了36、7年，其中在衛視中文台主持七點線益智節目從《歡樂幸運星》、《歡樂智多星》長達15年，很幸福能擁有這份工作，也謝謝大家的支持。而近60歲的胡瓜，也將傾力為公益付出，所以他特地提到，台中十方啟能中心8月有場活動在募款中，很有藝人都有心幫忙，但距離目標還有點遠，希望更多善心人士一起加入活動共襄盛舉。

(中時 )