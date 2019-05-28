獲法國政府頒發「歐洲文化遺產獎」的迪歐提瑪四重奏，再度來台，帶來有弦樂四重奏聖母峰之稱的作品、巴爾托克弦樂四重奏全集，這套曲目目前已巡演歐陸、北京、廣州等地，擔任第一小提琴演奏的趙雲鵬表示，「這套作品貫穿了巴爾托克的一生，反映失戀、失去母親、離開祖國的心境，如同他的人生縮影。」

迪歐提瑪四重奏成立於1996年，成員來自巴黎音樂院與里昂音樂院，趙雲鵬後來才加入，至今14年，他表示，迪歐提瑪四重奏主力

演奏現代音樂，「保持音樂的活躍度，是音樂家的責任。」

趙雲鵬表示，巴爾托克弦樂四重奏作品共有6首，可聽見作曲家對音色上的實驗與開創，「像是近橋奏法，還有巴爾托克式的撥弦法，將弦高高拉起，使其回彈在琴板上，製造出帶有擊樂聲響的效果，或是指定弓法、使用弓長，以及使用弓根拉奏，不以弓尖拉奏等，都有特殊的效果出來。」

此外，巴爾托克在音樂史上被視為是民族音樂先趨，他長時間投入民間音樂採集，作為創作靈感和素材，趙雲鵬表示，巴爾托克的民族音樂使用，都經過消化和內化，「他從不會完整挪用民間曲調，而是吸收精華後，以作曲家的思維，將他想像式的民族風呈現在音樂上。」

趙雲鵬表示，巴爾托克的弦樂四重奏作品，保留了傳統弦樂四重奏的特性，同時做了許多創造，同時也可以聽見他艱苦的一生，「他一生經歷兩次世界大戰，後來遇上創作低潮、母親過世，還有聽見祖國匈牙利投靠納粹，憤而離開家鄉到美國，沒多久就白血症過世了。」

這回除了巴爾托克弦樂四重奏作品，同時也另外安排了舒伯特的弦樂四重奏作品，趙雲鵬說，在聽覺效果上有陰陽相互搭配的感覺。演出將於5月28日至30日，在台北國家演奏廳登場。

(中時 )