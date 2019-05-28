通緝犯躲得了一時，躲不了永久。51歲陳男因毒品案被法院通緝，日前因行車動態不穩，被警攔查，起初他還謊報弟弟的身分應答，說吃比較胖、曬得比較黑，但還是被員警識破，全案詢後將他移解歸案。

台中市警局第四分局南屯派出所員警，日前下午1時巡邏時，於五權西路與黎明路口，見一部自小客車行車態樣不穩，於是上前盤查，該車見警靠近，竟加速駛離，不料當時車流量大，該車於五權西路與惠中路困於車陣中，被警攔下。

員警請陳姓駕駛下車，並出示身分證件，但陳男藉口未帶證件，報出46歲陳男身分，但員警經驗豐富，直覺陳男年紀比46歲還老了許多，他則辯稱因為「吃比較胖、曬比較黑」，但天不從人願，員警請他配合人臉辨識系統，他只好心虛坦承因違反毒品危害防制條例已遭通緝，而他所報身分其實是他的弟弟，以為兄弟容貌相近，沒想到還是被員警揭穿。

全案詢後於5月26日將他移解台中地檢署歸案。南屯派出所長周景彬呼籲不要謊報他人姓名，低估警察的辨識能力，警察對於各類犯罪逃犯，一定在各類勤務中會積極查捕，以維持社會治安穩定。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )