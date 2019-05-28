台南市下營區賀建里的阮姓越南籍新住民，嫁來台灣後與丈夫育有1子，但丈夫因肝癌早逝，近10年來阮女獨自扶養兒子，生活拮据，下營公所得知後，與賀建里里長柯玉堂協助申請台南市社會局補助，獲贈筆記型電腦、電腦桌椅、洗衣機，阮女與兒子相當開心，不斷稱讚市府的德政。

阮女家平時靠打零工及公所低收入戶補助為生，但因收入不穩定，造成念高中的兒子缺乏求學所需用品，在柯玉堂協助下，向台南市政府社會局申請弱勢家庭居家環境改善計畫補助家具，近日金額約5萬元的4項用品陸續送到，28日下營區長姜家彬、柯玉堂也到場關心家電安裝情況。

阮女表示，這些東西一直是他們的生活所需，無奈因收入不高遲遲無法購買，有了電腦及電腦桌椅，兒子相當開心，阮女也感謝台南市政府幫他們改善家境。

台南市社會局表示，由於部分低收、中低收入戶家庭苦於生計維持，居家環境無法獲得最基本之照顧，此補助計畫是為補綴社會救助體系之缺漏，幫忙購置家具、書桌椅、家電、電腦等用品，今年已陸續將用品送到38戶申請者家中。

姜家彬表示，下營區因為人口老化，常有經濟弱勢者需各界關懷，感謝社會局本次的補助，改善阮家的生活，也希望藉此拋磚引玉，讓弱勢者得到更多的關懷。

(中時 )