國軍為迎接30日正式登場的漢光演習，上周起已陸續在竹坑等地進行預演，但疑因預演結束後的清理海面作業未完善，發射後的雷霆2000砲彈竟留在海底還遭漁民撈到，伏姓漁民見其疑似未爆彈嚇得趕緊通報安檢所，而第八軍團則稱「這是訓練用彈，絕無殺傷力」，請民眾放心。

「快嚇死了！」伏姓漁民指出，28日中午他開著拖網漁船「海慶發2號」行經枋寮海域時，竟撈到4枚發射後的砲彈，且3枚無藍色彈頭1枚有，當下深怕是未爆彈便趕緊上網查資料比對，不料竟與8年前「晏展翊」漁船發生的炸漁船事件一樣是雷霆2000未爆彈。

他心有餘悸地說，當年「晏展翊」漁船的船長就是他的舅舅，他還記得舅舅是坐海鷗直升機回來的，而當時整艘船都是血，真的很可怕，所以這次換他撈到雷霆2000砲彈時，他真的很擔心，但也只能非常小心翼翼地將它載回東港安檢所。

為此，第八軍團證實伏姓漁民撈到的確實是雷霆2000砲彈，但是不具殺傷力的訓練用彈，藍色的彈頭就是訓練用彈的代表記號，它發射時是靠火焰動力而非火藥，所以絕對不會爆炸，請大家放心，而另3枚會無彈頭可能是因在海上漂流過久而脫離。

第八軍團政戰主任武立文強調，預演後軍方都會進行海面清理，而為兼顧地方漁場生態及重視環保，預演時都是用訓練用彈，絕對不會造成任何殺傷力，因此請民眾不要擔心，但也呼籲漁民若有撈到砲彈，務必要通報安檢所或軍方，軍方會立即調派未爆彈處理小組前往處置，依程序將砲彈搬走檢驗。

(中時 )