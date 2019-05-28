環保局長吳志超指出，市府將依法告發處分，並督促肉品市場改善。（陳世宗攝）

「每天早上都被臭屎味薰醒。」市議員陳文政28日為北區肉品市場周邊建成里民請命，他說夏季溫度升高與風向改變肉品市場的豬屎味是居民的噩夢，要求環保局比照中火開罰的標準重罰北區肉品市場；環保局指出，將依法告發處分，並督促肉品市場改善。

陳文政指出，盧市府一上任就對中火祭出鐵腕重罰中火2000萬元，創下國營企業罰金歷史新高，他對市府依法行政魄力相當肯定、且深具信心；但臭味也算是空汙的一種，希望市政府能拿出一樣的魄力，重罰肉品市場臭味，不要讓周遭居民成為二等公民。

陳文政說，北區肉品市場旁建成里民多年來飽受「豬屎味」汙染之苦，邁入夏季後因溫度升高、風向改變，豬屎味更彌漫籠罩，當地居民還自嘲「每天早上都是被臭味叫醒」；希望環保局儘速派聞臭評定員，前往肉品市場周邊監測採樣，保障周遭居民呼吸的權益。

陳文政表示，過去有臭豆腐攤、餐飲業因味道而遭開罰，只要是「民眾屢次陳情」的臭味案件，環保局都應派聞臭評定員到場進行樣本採集；但過去市府處理肉品市場臭味都相當消極，總是回答「快要遷建了」。目前連選址都還沒確定，難道附近居民就該被犧牲嗎？

環保局長吳志超指出，自今年1月起，該局接獲北區肉品市場遭陳情異味汙染案件共計16件，5月10日曾進行周界異物汙染物檢測，實測值超過空氣汙染物標準，已違反空氣汙染防制法第20條第1項規定，可處10萬元以上2,000萬元以下罰鍰；將依法告發處分，並督促肉品市場改善。

(中時 )