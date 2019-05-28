北市內湖區紀姓保母照顧9個月大女嬰，未注意女嬰趴睡又遭棉被壓覆導致缺氧死亡。士林地院審結，依業務過失致死罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑5年，並依和解的方式支付賠償金額。

47歲紀姓保母自2017年8月開始照顧李姓女嬰，經過半年多照顧都平安沒事，去年3月5日上午10點多，因紀女疏於照顧，貿然將女嬰安置在主臥房成人用床鋪上，導致趴睡窒息，經送醫急救雖一度恢復心跳，隔天仍因腦部缺氧病變，導致中樞神經衰竭死亡。

女嬰的母親開庭痛斥，指責紀姓保母一開始還否認，讓她誤以為是女兒的因素導致死亡，經解剖才知道是窒息死亡，害她女兒死後又挨一刀，並稱「你也有孩子，難道我的孩子的命就不是命。」

上次開庭雙方達成和解，紀先賠償130萬，並承諾每月支付1萬5000元，再賠償84萬給予父母。

判決指出，紀姓保母領有保母證照，卻未提供安全睡眠環境，不定時查看嬰兒睡眠狀態，造成女嬰的父母難以彌補的損害，考量雙方達成和解，現在從事清潔工作，月薪2萬多元，願意分期付款賠償家屬喪女之痛，判處有期徒刑6月，緩刑5年。B

(中時 )