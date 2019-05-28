環保署第12屆環境影響評估審查委員會委員即將於7月31日任滿，為銜接第13屆環評委員會任務，環保署自即日起至6月11日止，公開接受法人、機關、大專院校、學術研究機構、環保公益團體，推薦專家學者擔任第13屆環評委員，環委是無給職。

環評委員會置委員21人，除主任委員、副主任委員（環保署長、副署長）為當然委員，機關代表5人，其餘委員14人，由主任委員就具有環評相關學術專長，以及實務經驗的專家學者中聘兼。

綜計處長劉宗勇表示，按規定環委一任2年，可連任1次，每次改選半數7人。受推薦的專家學者須具備環評相關學術專長及實務經驗，並符合下列資格之一：

（一）從事環評相關項目之技師，滿8年以上者。

（二）國內大專院校專任副教授（含）以上。（三）曾任登記立案環保公益團體負責人，滿3年以上者。

（四）曾任各機關環評委員會委員，滿2年以上者。

（五）曾任學術研究機構環評相關項目副研究員（含）以上。

（六）其他經遴選委員會專案認定者。考量環境保育及社會經濟等面向之衡平性，專長涵蓋「生活環境」「自然環境」及「社會環境」3大領域。

環保署強調，自即日起至6月11日止公開接受外界推薦專家學者，逾期、資料不齊或資格不符者，將不予受理。

此外，劉宗勇說，目前正在進行的環評案若在7月31日前未能審查完，將由新的環評委員會接手；環保署則會先舉行座談會，向新任委員說明相關規定以及環評案件的內容，讓環評審查順利接軌。

(中時 )