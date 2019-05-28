台中市府地政局28日舉辦太平新光地區區段徵收配餘地標售開標作業，競標熱烈。（盧金足翻攝）

台中市府地政局28日舉辦太平新光地區區段徵收配餘地標售開標作業，這次標售10筆土地，面積約5公頃（1萬5197.73坪），計43封標單競標，共9筆土地順利標脫，標脫率90％，其中住宅區土地全數標脫，得標總金額達新台幣53億8282萬4776元，溢價率128.63％。其中育賢段181地號吸引7封標單競標，每坪標脫單價達40.5萬元，溢價率136.75％，為這次標售地王。

地政局長吳存金指出，標售的土地包括9筆住宅區、1筆宗教專用區土地，最小面積462.85坪、最大面積3216.58坪，每坪標售底價約14.3萬元至29.6萬元，主要位於台74線快速道路旁，可快速連結國道系統，無論到七期、新市政中心、高鐵台中站及中部科學園區均僅需約20分鐘車程。

區內規畫國中小、公園、體育場、廣場、停車場等用地，公共設施充足，生活機能完備，因此獲得市場青睞，帶動投標意願；育賢段181地號吸引7封標單競標，每坪標脫單價達40.5萬元，溢價率136.75％，為這次標售地王。

地政局以標售結果和2017年相比，脫標率增加約8％、溢價率增加20％，顯示市場需求動能提升，適度釋出發展成熟地區土地，增加市場供給，有助於和緩房價高漲。

吳存金表示，太平新光地區區段徵收配餘地標售所得，將全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

(中時 )