為解決Uber在台經營爭議，交通部日前預告汽車運輸業管理規則103-1條，交通部次長王國材今(28)日表示，草案已完成預告、上週通過法規會，本週將送部務會報確認，最快六月初公告，接著將有四個月調適期。交通部提出Uber轉型的兩條路，要把Uber納入我國運輸法規管理，王國材對Uber強硬喊話，「不要有任何期待，以為交通部會改變立場！」

Uber案可能即將落幕，對於Uber駕駛何去何從，交通部表示，Uber駕駛已經具備職業駕照，若要轉型為計程車駕駛，需擁有「執業登記證」，因此交通部已經協調地方政府六至九月，辦理37場「執業登記證」考試，可提供逾萬名駕駛人參加。另外轉型為計程車駕駛，會衍生的重新驗車、重新領牌、更換行照等監理規費1250元，交通部將會予以減免，減輕駕駛負擔。

至於部分駕駛擔心改為計程車駕駛後，原先的車貸條件不同，還款能力恐出現問題，交通部指出，已針對國內主要車輛融資的公司，包含和潤、裕融、中租迪和等三大融資公司，溝通「原有貸款條件不變」，讓租賃車可轉為計程車。

另外在Uber公司轉型方面，王國材強調，若Uber想要在台長久經營，依然可以跟小客車租賃業合作，提供預約平臺技術，但需遵守汽車運輸業管理規則103-1條，載客以一小時為單位、不得巡迴攬客等，協助小客車租賃業派遣附隨駕駛服務；或是轉型變成計程車業，申請「計程車客運服務業」，派遣一般計程車，或申請經營「多元化計程車客運服務」，派遣多元化計程車。

(工商 )