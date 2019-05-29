校方聘請木工師傅指導學生搭建雞舍，為不影響古蹟建築，學生在地上、磚牆鋪報紙。（校方提供）

校方聘請木工師傅指導，學生學習施作鐵網，耗時一周搭建完成雞舍。（校方提供）

體制外學校「牧心蒙特梭利」實驗教育團體進駐台中市定古蹟摘星山莊，8名學生在古蹟裡自學，並飼養10隻「摘星雞」。校方研發「微經濟」課程，訓練學童養雞賣蛋、採購食材，並製作咖哩飯、四季豆炒飯、義大利麵等，提供館員訂購午餐，實踐農場到餐桌理念。

校方選定在摘星山莊後院蓋雞舍，請來2位木工師傅，指導4名學童搭建。為不影響古蹟建築，學生在地上、磚牆鋪報紙，小心翼翼地刷上防水漆，並學習施作鐵網，耗時一周搭建完成，最後利用馬賽克拼貼製作雞舍門牌。

學生小心翼翼歡迎10隻「摘星雞」入住，雞種有沙赫氏蛋雞、烏力雞、海蘭白蛋雞等。（校方提供）

「摘星雞」目前只有2隻有生產力，每天約可產2至3顆蛋，校方藉此推出「微經濟」課程。（王文吉攝）

國一學生葉庭綸透過養雞賣蛋、採購食材、午餐銷售，學習「微經濟」課程，與「摘星雞」成為學習夥伴。（王文吉攝）

老師陳慧君表示，雞舍完工後，學童入內觀察內部空間，大家一起討論「可以飼養多少隻雞」，最後動用表決，通過大雞、中雞和小雞配比分別是2、3、5。雞種有沙赫氏蛋雞、烏力雞、海蘭白蛋雞，並取名「摘星雞」。

學童餵食玉米胚芽、麥片、米糠，混合些許白米、黑芝麻、白芝麻，讓雞寶寶們頭好壯壯。國一學生葉庭綸說，飼料中加入酒糟，偶爾餵食雜草，補充草食纖維，「我們善待雞隻、讓雞吃得好，也可以獲得健康的雞蛋。」

「摘星雞」目前只有2隻有生產力，每天約可產2至3顆蛋。校方藉此推出「微經濟」課程，訓練學童養雞、賣蛋，再利用微薄收入，購買食材，製作咖哩飯、四季豆炒飯、義大利麵、沙拉等，每周五提供摘星山莊館員訂購午餐。

陳慧君說，「摘星雞」微經濟課程，融合木工、生物、數學、烹飪、營養學及美感等，讓孩子們「從做中學」，也體驗畜牧業辛苦，並實踐農場到餐桌理念

(中時 )