美國女子網球名將小威廉絲（Serena Williams），去年法國網球公開賽的「黑豹瓦甘達」戰袍，引起熱烈討論，今年她的比賽球衣是贊助商Nike和潮流設計師阿布羅（Virgil Abloh）合作的新款球衣，上面印有「母親、冠軍、女王、女神」四個法文字，傳達她又是母親又是選手的雙重身分，「女力」十足。

小威廉絲因為身產後差點因血栓差點讓命，去年法網以健康因素穿黑色緊身連身球衣，她坦言服裝設計以英雄電影「黑豹」為靈感，她說穿上後感覺自己也像個「超級英雄」，不過遭到法網官方批評不尊重比賽及違反比賽服裝規定。

今年法網小威廉絲再度將她的獨特的時尚感帶進比賽服，第一輪比賽穿上黑白兩件式球衣，中間有鏤空網狀設計，這套新裝由Nike和潮牌Off-White設計師阿布羅聯名，由於來到花都巴黎比賽，上面印有法文「母親、冠軍、女王、女神」四個字，再度引起注意。

阿布羅曾幫小威廉絲設計美國網球公開賽比賽球衣，小威說：「這是我第二次和阿布羅合作，球衣上有幾個我喜歡單字的法文版，忠實呈現我是一個母親，內心又是個女王的感覺，而且我認為所有女性都是冠軍，這件球衣對我來說有正面力量，我蠻喜歡的。」

小威廉絲法網女單第一輪表現較慢熱，首盤不幸讓出，不過她在第二、三盤連拿9局，最終2：6、6：1、6：0擊敗俄羅斯狄亞琴柯（Vitalia Diatchenko），收下個人生涯第800勝。

(中時電子報)