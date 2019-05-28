交通部預告修正《汽車運輸業管理規則》，上周五法規委員會通過該案，待本周部務會議通過後，預計會在6月初公告，為使代僱駕駛順利轉業，交通部預留4個月的緩衝期，將開放37場計程車登記證考試，可吸收1萬人以上報考，該法將在10月初正式上路，屆時Uber若繼續與租賃業者合作，須以小時作為起租單位，否則可對租賃業者處以9000元到9萬元的罰款。

交通部次長王國材表示，《汽車運輸業管理規則》103-1修正草案已在上周五的交通部法規委員會通過，將排入本周的部務會議中，法案會在6月初公告發布，同時預留4個月的過渡期，預計該法將在10月初正式上路，屆時Uber司機將有兩條路可以選擇，包括轉行改開計程車，或是繼續與租賃業者合作。

交通部公路總局長陳彥伯表示，Uber司機都已具備駕駛執照，若要轉行加入計程車業，僅欠缺執業登記證，因此將在6月到9月辦理37場計程車登記證考試，約可吸收1萬名以上考生報考。他表示，6月18日將於台北市開辦第一場考試，該場次考場可容納1680人，過去北市每場多約400人報考，但該場次已有800人報名，可見已有多名司機開始做轉行準備。

陳彥伯表示，執業登記證考試相關資訊，都可透過各縣市警察局相關網頁查詢，內政部計程車駕駛人服務網上，也有提供考試內容，民眾可自行下載研讀。

而若Uber司機要繼續與租賃業者合作，陳彥伯說，租賃業者必須向公路機關提出營運計畫書，說明將與哪些網路平台合作、提供的服務內容、車輛款式與規模、車牌號碼等，且必須以小時作為起租單位。未來公路總局將透過網路平台上公布的資訊，檢查車輛是否有提出計畫申請，並以交易紀錄檢視承租時間與收費模式是否合法，若有違規狀況，將對租賃業者處以9000元到9萬元的罰款。

交通部次長王國材表示，Uber在世界多處都是以衝撞方式強行闖入，是「違法切入、尋求合法」，交通部無法為其更改遊戲規則，否則對計程車司機並不公平，並呼籲Uber不要再有任何期待，儘速帶領司機走向合法，交通部不會遲疑也不會改變立場，盼Uber可透過合法方式繼續留下良好口碑。

(中時 )