（國防部提供）

過去漢光演習，戰機在國道起降，我們在鏡頭上看到都是在地面上，卡位的人山人海，從平射的角度，觀賞戰機伴隨轟隆隆的引擎，在戰備道上衝場起降。為了給國人不同的角度，國防部這次特別安排了「黑鷹」直升機，在空中擔任警戒和守衛任務，以「鷹眼壯闊」的視野，目擊不同視角的戰機起降震撼畫面。

國軍漢光35號實兵演練重頭戲「彰化戰備道戰機起降」在清晨6點15分展開，包括空軍「鳳展計畫」中已完成改裝，首度在國人面前正式亮相的Ｆ─16V戰機，以及幻象2000和IDF、E-2K空中預警機共4架戰機，短短幾分鐘內在國道上密集落地後，立即展開油彈補給，然後進行緊急升空，過程圓滿順利。

值得一提的是，這次參演的F-16V和IDF戰機，都是12年前也參訓戰備道起降同一架戰機，經過12年的雷達、武器等換裝升級，今天以嶄新的軍容裝備再次出現，讓軍事迷看得大呼過癮，響起一陣陣的歡呼。

漢光演習戰機國道降落補給彈藥，首次空拍畫面。（國防部提供）

(中時電子報)