苗栗縣造橋鄉盛產南瓜，將於6月7至9日在龍昇村龍昇湖前廣場，舉辦「苗栗造橋南瓜節產業文化活動」，推廣在地農產吸引各地民眾前往觀光，享受純樸鄉間的輕旅行。
造橋鄉逐漸打開在地優質南瓜知名度，除了連年舉辦南瓜節，更打造南瓜樂園與長250公尺的南瓜隧道，遊客置身其中可看見琳瑯滿目的南瓜，其種類高達上百種，顆顆飽滿的南瓜就懸掛在隧道裡，生機蓬勃的枝葉也攀爬的隧道鐵網，吸引許多遊客慕名而來，一探南瓜爭奇鬥艷的各種造型。
苗栗縣長徐耀昌表示，透過造橋鄉公所與農會努力結合鄉內景點、產業、人文推廣農特產品外，更發展出農村輕旅行，盼民眾到此一遊能認識造橋的鄉村文化和地方產業。
造橋南瓜節活動將於6月7日至9日，展開一連3天熱鬧活動，將安排趣味競賽、藝文表演、客家商品展售、南瓜DIY以及蒸南瓜及畜產品等美食饗宴讓民眾免費品嚐，還提供農會農業推廣志工解說導覽服務，讓各地遊客體驗台灣農業精緻。
(中時 )
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