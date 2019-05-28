台中市長盧秀燕28日在市政會議表揚花博營運管理單位有功人員。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕28日在市政會議表揚花博營運管理單位有功人員，經濟發展局副局長李逸安投入花博付出心力獲表揚。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕28日在市政會議表揚新聞局主祕陳瑜，肯定與感謝她參與花博營運管理，一起成就花博的超級任務。（盧金足攝）

台中花博4月底圓滿閉幕，不只展現花卉植物的生命力，也呈現背後無數人努力的汗水，台中市長盧秀燕28日在市政會議表揚花博營運管理單位有功人員，獲表揚的包括經濟發展局副局長李逸安、新聞局主秘陳瑜、觀光旅遊局專門委員曹忠猷等人，盧秀燕表示，因為花博的舉辦，展現市府有能力舉辦國際重大活動，因此，市府不會只用一次或是只看一時的獲利，最重要的是大台中因為花博而開發、建設，未來會在基礎建設、經營及行銷台中這座城市。

盧秀燕也特別感謝水利局長范世億，擔任花博辦公室執行祕書時認真協調，為花博奠定好基礎；以及副祕書長陳如昌經歷三位市長，積極負責籌備、興建及舉辦，充份展現公務人員勇於承擔，專業又負責任的態度。

盧秀燕表示，民調顯示6成多市民滿意花博，也是對所有參與花博人員的最大肯定，市民滿意最重要，更重要的是花博奠定台中建設基礎，市府會在這個基礎上永續建設，經營台中。

社會局表示，台中花博展期長達173天，創下動員10多萬志工的驚人紀錄，台中志願服務的新里程碑，由來自不同領域、不同縣市的花博志工，共同成就花博盛會。

針對展後的展館規畫，陳如昌表示，未來三大園區均將轉型公共空間，后里森森、馬場園區近期將做為2020台灣燈會主燈區場地，中長期規劃后里馬場做為結合休閒遊憩、歷史文化及特色產業的觀光景。

此外，而森林園區則配合后里擴大都市計畫，以ROT方式發展成為主題樂園；外埔園區接續作為世界蘭花會議展場，以農業為主題結合產業、觀光、文化，利用既有設施提升農業經濟發展；豐原葫蘆墩公園則回復公園休憩使用。

(中時 )