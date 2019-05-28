因為喜愛看YouTube上的影片，台中一中學生翁健棋自學拍片、剪輯，高三學測後更邀集多位志同道合的同學、開始當起YouTuber，拍攝的首部影片「敷衍別人的一百萬個分級」日前上架、點閱人次已破千，未來希望每月出1片，藉此與社會產生共鳴。

長達5分鐘的「敷衍別人的一百萬個分級」，將「敷衍」技巧分為能清楚表達敷衍語意的初級、省略過長語句或關鍵詞彙的中高級，另外還有只剩狀聲詞的超級、妄自揣測他人需求的究極，內容詼諧、讓人看了忍不住會心一笑，而第二部影片以惡搞電影《復仇者聯盟》為主軸，將於6月上架。

翁健棋說，國中時就喜愛看YouTube影片，想當YouTuber的念頭高中時期萌芽，但因課業繁重遲未實行，學測後邀集施胤丞、陳佑庭及劉秉謙等志同道合的好友拍片，頻道名稱以卑南語「你好」的意思、取名為「YNAFAKU意思到就好」，盼吸引與自己有共鳴的觀眾。

他們說，YouTuber產業近年來蓬勃發展，希望拍攝切合生活的主題、能引發觀眾的共鳴與連結，還有人觀賞後留言、表示希望看一中生的日常，以後也不排除模仿政治或名人，未來大家雖將分散至各大學，但仍希望每月持續拍攝1部影片上架，也讓這個YouTuber團隊日益茁壯。

(中時 )