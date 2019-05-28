李進勇人事案爭議中通過 國民黨諷：民主退步黨 17:242019/05/28 工商 郭建志、 楊馨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院28日進行中央選舉委員會主委被提名人李進勇的人事同意權投票，開票時國民黨立委展開水球攻勢，丟向院長蘇嘉全及開票工作人員。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李進勇人事同意權案投票 國會上演全武行 立法院今(28)日院會，在執政黨民進黨團優勢立委席次之下，通過中選會主委李進勇人事案，國民黨發出聲明批評，掌握選務機器的執政黨都不避諱任用強烈政黨色彩的人士擔任中選會主委，不僅破壞民主常規，也傷害獨立機關應超越黨派的中立性原則，民主進步黨已經成了「民主退步黨」。 國民黨認為，多數國人深切期待中選會能保持「政治中立」、「選舉中立」的獨立原則。然而民進黨執意通過政黨色彩濃厚的李進勇主掌中選會，如何讓國人對未來的選務中立有信心？蔡政府有責任對全民說清楚、講明白！ 走了陳英鈐來了李進勇！張善政怒了 (工商 ) #國民黨 #民主退步黨 #李進勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 協調式民調 國民黨台東找最強棒 04:102019/05/24 地方新聞 柯槓議會 酸國民黨賣黨產發敬老金 04:102019/05/24 地方新聞 名嘴驚爆：國民黨還會有第5個總統參選人？ 05:482019/05/24 政治 國民黨竹縣立委第二選區民調出爐 林思銘勝出 13:402019/05/25 政治 趙少康估6成韓粉也挺郭董 被嗆爆 08:162019/05/26 政治 遭諷像組籃球隊 殺氣騰騰 賤招百出 國民黨內鬥黑韓 04:102019/05/27 政治要聞 若國民黨不推韓國瑜 名嘴：韓粉寧願投柯P 10:272019/05/27 政治 驚人民調蔡英文大勝藍白 王浩宇：辣台妹加油 16:572019/05/27 政治 國民黨內鬥不利2020 柯參選有優勢 04:092019/05/28 焦點新聞 中選會人事案 藍綠立委數度衝突 11:392019/05/28 政治 政治熱門新聞 6／1挺韓造勢掀崩潰潮？韓粉說出真心話… - 政治 61挺韓若逾10萬人 黃暐瀚：初選結束 - 政治 最新民調 國民黨老二竟不是郭董！ - 政治 侵入韓國瑜辦公室 吳建鴻：用竊盜辦我就好了 - 政治 柯P學韓冰這句 王世堅一秒融化 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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