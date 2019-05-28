李進勇人事同意權案投票 國會上演全武行

立法院今(28)日院會，在執政黨民進黨團優勢立委席次之下，通過中選會主委李進勇人事案，國民黨發出聲明批評，掌握選務機器的執政黨都不避諱任用強烈政黨色彩的人士擔任中選會主委，不僅破壞民主常規，也傷害獨立機關應超越黨派的中立性原則，民主進步黨已經成了「民主退步黨」。

國民黨認為，多數國人深切期待中選會能保持「政治中立」、「選舉中立」的獨立原則。然而民進黨執意通過政黨色彩濃厚的李進勇主掌中選會，如何讓國人對未來的選務中立有信心？蔡政府有責任對全民說清楚、講明白！

(工商 )