把作家王禎和代表作《嫁妝一牛車》搬上舞台，阮劇團和日本導演流山兒祥合力打造的同名台語音樂劇，去年演出獲好評，入圍台新獎，今年將重製演出。

團長汪兆謙表示，「這部作品反映底層人民為求生存的心聲，不管在哪個時代，都不曾變過。」

《嫁妝一牛車》描述一對貧苦夫妻，先生每天做苦力，期望哪天也能有自己的牛車，可做自己的生意。某天隔壁搬來了一位有錢的簡先生，不但對他的妻兒照顧有加，甚至連妻子都和他好上了，他看見妻兒因此有了好的物質生活，想到自己的無能為力，內心有苦說不出，諷刺的是，最後他總算有了自己的牛車，是簡先生買給他的。

全劇由林孟寰、盧志杰擔任改編，林孟寰表示，全劇呈現小人物為了活下去，只好把委屈吞下去的心境，「與其說這位先生的狀態是窩囊，不如說他是悲喜交織，這也是原著王禎和寫作動人的地方，以詼諧的手法，描寫那些無法言說的心酸之處。」

擔任主演之一余品潔，在劇中飾演妻子角色，她表示，導演流山兒祥是日本人，雖然聽不懂台語，但他很懂得聆聽，透過聆聽調配台語語韻之美，「台語是非常有能量的語言，那種吼出來的力道，帶有情感和穿透力，導演希望我們能做到聽不懂台語的人，也能感受到劇情內容。」

演出將於8月10日至11日在台中國家歌劇院中劇院演出，之後8月23日至9月8日在台北水源劇場連演12場。

(中時 )