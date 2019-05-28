非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，但仍時有網購平台商家販賣大陸豬肉製品，卻沒有相關法規罰則，農委會防檢局擬增訂《動物傳染病防治條例》條文，要求平台業者須保存買賣相關資料，並配合下架違法商品，違者可限期改善，限期未改善將開罰3萬至15萬元，並可連續開罰至改善為止。目前草案已送交行政院審查。

防檢局動物檢疫組組長周曉梅表示，針對Yahoo、蝦皮、樂天等網購平台上販賣豬肉產品，目前動傳條例要求賣家輸入須申報檢疫，因非洲豬瘟疫區豬肉產品禁止輸入，若賣家販售疫區產品，可依動傳條例第43條開罰5萬到100萬元罰鍰。

但對於網購平台業者，目前僅能透過宣導，要求其協助加註警語、將商品下架，但沒有相關法規予以規範，故防檢局提出動傳條例增訂條文草案，要求網購平台業者須加註不得販售疫區肉品的防檢疫警語，保存買家、賣家相關資料，以利追查，並須配合防檢局將違規商品內容下架或限制瀏覽。

周曉梅表示，若平台業者不配合，草案規定可要求業者限期改善，未改善即可開罰3至15萬元，並可按次連續開罰。

周曉梅說，由於近來國內宣導鋪天蓋地，網購平台業者都相當配合，只是檢視法規仍有漏洞，故提出增訂條文草案，希望完備法規規範，目前草案已送交行政院審查，未來再送立法院審議，以防檢局立場，希望修法愈快愈好。

(中時 )