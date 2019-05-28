經紀人這個工作靠培養藝人賺進財富，但職涯也跟藝人緊緊相繫，只要旗下一人出問題，「全盤皆輸」也不是不可能！資深經紀人小瑋近來上《麻辣天后傳》分享自身慘痛經驗，爆料某次公司接到一個重要業配工作，他旗下一名女星竟然在直播前喝了個爛醉，毀了整個業配過程，而主持人利菁得知女星真實身分後，完全傻眼！

經紀人小瑋表示接到業配工作後，習慣安排讓旗下多名藝人均分收入，共同完成工作，模式是先讓比較不擅長的藝人先上陣，之後再派出王牌，形成越做越好的情況，讓廠商感覺「倒吃甘蔗」，而這成效通常讓多數廠商感到滿意。

某次小瑋接下卸妝產品的業配，某女星竟在直播前一晚喝個爛醉，本來口條、邏輯就不太好的她，又加上宿醉影響，導致直播當下完全不在狀況內，廠商看了氣到直接抽掉整個業配，並且長達2年沒再合作，讓公司損失超過9百萬。

小瑋表示，事發後已封殺了該名女星，他也當場將女星名字寫在小本子上，主持人利菁一看驚問：「她會喝酒喔？」，小瑋則委婉表示：「有很好的保護色」，利菁傻眼直呼該女星是形象相當清純的人，且零負評，「她形象非常好，一百分」，坦言自己知道答案後真的嚇到了。

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《麻辣天后傳》我們與秘密的距離 經紀人不為人知的私密大爆料！

(中時電子報)