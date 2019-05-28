16歲男患者骨軟骨瘤兩年後自動消失。 （門諾醫院提供）

花蓮1名16歲青少年2年前因膝蓋疼痛就醫，診斷發現膝關節長出1顆乒乓球大小的骨軟骨瘤，醫師建議觀察後再決定是否開到切除，近日該少年再次回診，竟發現骨軟骨瘤消失不見，門諾醫院骨科醫師蔡傳恩指出，骨軟骨瘤是一種常見的腫瘤，但自動消失確實罕見。

蔡傳恩指出，骨軟骨瘤好發於10歲到20歲左右，常見發生的位置在膝關節的周圍，手臂或其他部位也會，又稱作「骨疣」，若疼痛、腫瘤大於5公分或影響生活等，才建議考慮手術切除。

雖骨軟骨瘤多為良性腫瘤，蔡傳恩說，骨軟骨瘤消失在國際上是零星案例，50年間也僅有23篇報告提到自行縮小甚至消失，推測少年骨軟骨瘤消失的原因有可能是因為青少年還在長高，骨軟骨瘤被拉平。

蔡傳恩強調，骨軟骨瘤雖然多為良性腫瘤，但仍有約1％的機率會轉變成惡性腫瘤，若家中孩子身上有特別硬塊腫塊，或是疼痛感總是好發在同一部位，就應該到醫院儘早治療。

(中時 )