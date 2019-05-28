德國慕尼黑大學台籍博士生林正昊，已申請到博士候選人培育經費為新台幣90萬元。（李侑珊攝）

為鼓勵海外人文社會學研人才，由科技部主辦、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」（英文簡稱TOP Grants）於今(28)日正式啟動，海外博士候選人申請培育經費最高可達新台幣90萬元。

科技部表示，TOP Grants計畫的推出，在於鼓勵我國在海外留學或任教的人文及社會科學領域研究人才，協助他們專注於學術性專書或論文撰寫，以提升學術研究品質，並強化及鞏固我國人文社會科學領域在國際學研界的地位。

科技部提到，TOP Grants計畫主要培育對象，係針對兩類型極具學術潛力之研究新血：第一類是在歐美地區就讀，且正邁向學業最後一哩路的博士候選人，第二類是取得博士學位不到10年、現為歐美地區學研機構的專任教師或研究人員，藉由研習經費的支援，協助其專注於學術專書與論文寫作，以奠定立足於國際學研界之堅實基礎。

科技部人文及社會科學研究發展司長鄭毓瑜表示，以韓國為例，國內便有推出計畫，聘任韓國青年學者在國內擔任講座教授，以協助新進教師在國內從事學研工作，而科技部推出的TOP Grants計畫，目前只是第一步，將海外人才培育對象，主要在於協助我國學者立足西方學界，協助他們獲得博士學位或拿到長聘教職。

德國慕尼黑大學台籍博士生林正昊表示，專長研究項目為康德哲學，而他也已申請到博士候選人的補助項目，培育經費為新台幣90萬元，雖然在德國攻讀博士免學費，但生活支出高昂，獲得此筆獎學金有相當大的幫助。

科技部並指出，TOP Grants計畫日前經學術審查委員會議審議通過，共計選出博士候選人10名及新進人員5名，於為期1年的研習期間可分別獲得研習經費新台幣90萬元、60萬元；新進人員另可申請20萬元的學術專書出版費用。獲選名單已公告在國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站首頁( https：／／www.stpi.narl.org.tw )。

(旺報 )